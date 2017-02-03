“Defne’nin ölümüne FETÖ’cüler sebep oldu”

İstanbul Kadıköy'de 6 yıl önce arkadaşı Kerem Altan'ın evinde ölen oyuncu Defne Joy Foster dün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya annesi Hatice Foster ve yakın dostları katıldı. Anmada konuşan anne Foster, kızının ölümüne Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kişilerin sebep olduğunu söyledi. Kızının mezarı başında ağlayan anne "Yüreğim 6 yıldır kan ağlıyor. Kızımın kemikleri sızlıyor. FETÖ'cüler her şeyi sümenaltı etti. Davaya bakan hakim savcılar, Kerem Altan'ın babası ve amcası FETÖ'den cezaevinde. İçimde hala suçluların cezalarını bulacağına dair bir ümit var" dedi. Hatice Foster, kızı ölürken yanında bulunan Kerem Altan'ı ve Altan Ailesi'ni işaret ederek "Bu işte bir bit yeniği var. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne" diye konuştu. Avukat Ayşegül Mermer ise Foster'ın ölümüyle ilgili dosyanın şu an Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu ve oradan çıkacak sonucu beklediklerini söyledi. FETÖ iddialarının araştırıldığını da belirten avukat, Foster'ın ölümüyle ilgili dosyayı, FETÖ dosyasına bakan savcıya verdiklerini ve savcının doysa üzerinde inceleme yaptığını açıkladı.