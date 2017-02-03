Dışişleri Bakanlığı'ndan Kammenos’un açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

YUNAN BAKAN'A SERT TEPKİ: AKLINI BAŞINA TOPLA

YUNAN SAVUNMA BAKANI KARDAK’TA