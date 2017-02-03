X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Dışişleri Bakanlığı'ndan Kammenos’un açıklamalarına sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kammenos’un açıklamalarına sert tepki

AA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 21:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kammenos’un açıklamalarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kammenos’un açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

YUNAN BAKAN'A SERT TEPKİ: AKLINI BAŞINA TOPLA YUNAN SAVUNMA BAKANI KARDAK’TA