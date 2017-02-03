FETÖ’nün okullarına global kıskaç

FETÖ'nün 160 ülkeye yayılan okulları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından dev bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, 160 ülkedeki 400 okulda çalışan Türk öğretmenlerin tespit edilmesi için talimat yazısı yazıldı.



PASAPORTLARA İPTAL...

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yazılan talimat yazısında, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yurtdışı okullarında görevli yönetici, öğretmen ve personelin açık kimlik, iletişim ve adreslerinin belirlenmesi istendi. İstanbul Başsavcılığı ayrıca, kimlikleri tespit edilecek şüphelilerin pasaportlarının iptal edilmesini istedi. Savcılık, yurtdışında ve yurtiçinde olan şüphelilerin ayrı ayrı gruplandırılmasını da talep etti. Soruşturma kapsamında, yurtdışında bulunanlar hakkında yakalama kararı çıkarılacağı ve iadelerinin talep edileceği bildirildi. Başsavcılık ayrıca yurtdışı okulları ile bağlantılı dernekleri de soruşturma kapsamına aldı. Dernek yöneticisi ile üyelerinin ByLock ve benzeri iletişim araçları kullanıp kullanmadıkları ve de örgütün bankasında hesapları bulunup bulunmadıkları araştırılacak.