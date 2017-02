Kahramanmaraş merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonundan gözaltı sayısı 24’e çıktı

Kahramanmaraş merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu sonunda gözaltına alınan asker sayısı 24’e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 33 adrese yönelik şafak operasyonunda 1 subay, 21 astsubay ile 2 uzman çavuş ikametlerinde gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan üsteğmen F.A., astsubaylar; A.S., V.T., S.A., B.B., M.Y., R.K., T.Ç., Y.K., M.G., S.K., S.E., Ö.K., M.T., İ.B., H.A., M.A., Ş.K., M.C., İ.Ö., İ.K., T.A. ile uzman çavuşlar U.C. ve O.K. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.