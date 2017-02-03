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Kayseri'deki terör saldırısından acı haber

AA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 17:34 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 17:39
Kayseri'deki terör saldırısından acı haber
Kayseri'deki terör saldırısından acı haber

Patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, 49 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısında yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 49 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehidin cenazesinin, Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüsün şoförü yaralanmıştı.