Kılıçdaroğlu'nun istifa kararına tepki: Bu karar bu ayıbı örtmez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1.2 milyon liralık iletişim faturasıyla tartışma konusu olan CHP'li Elif Doğan Türkmen'in divandan istifasını istedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, geciken bu kararın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Etik olan, hak gaspı yapan Türkmen'in disipline gönderilerek CHP'den de ihraç ettirilmesidir" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Elif Doğan Türkmen'in,2016 için TBMM tarafından ödenen 1 milyon 200 bin liralık iletişim masrafı tartışma konusu olmuştu. Bazı CHP'liler dahi Türkmen'in iletişim masrafının, "kabul edilebilir" limitin çok üzerinde olduğunu dile getirmişti. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fatura krizine neden olan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin bu kararını değerlendirdi.

İŞTE TAYYAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletin hakkını gasp eden milletvekilini koruyarak, sahiplenerek, bu rezaleti örtbas edeceğini düşündü. Ancak kamuoyu tepkisi bu kadar yoğun olacağını hesaplayamadı.

HALKIN HAKLI TEPKİSİ SONUÇ VERDİ

Halkın haklı tepkisi karşısında kendince kurnazca ara bir formül buldu ve bu vekilin TBMM Başkanlık Divanı'ndan istifası istendi.

ETİK OLAN...

Etik olanı hak gaspı yapan Milletvekili Elif Türkmen'in disipline gönderilerek CHP'den de ihraç ettirilmesidir.

BU KARAR BU AYIBI ÖRTMEZ

Atatürk posterini koruyan Aylin Nazlıaka'yı CHP'den gönderenler milletin hakkını yiyen vekili parti içinde korumayı tercih etiller. Bu karar bu ayıbı örtmez.

Kaynak: Saah.com.tr

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR CHP'NİN FATURA SKANDALINI YORUMLADI

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