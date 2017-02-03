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Kılıçdaroğlu'nun istifa kararına tepki: Bu karar bu ayıbı örtmez

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 13:03 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 13:35
Kılıçdaroğlu'nun istifa kararına tepki: Bu karar bu ayıbı örtmez
Kılıçdaroğlu'nun istifa kararına tepki: Bu karar bu ayıbı örtmez

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1.2 milyon liralık iletişim sıyla tartışma konusu olan CHP'li Elif Doğan Türkmen'in divandan istifasını istedi. Gaziantep Milletvekili , geciken bu kararın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Etik olan, hak gaspı yapan Türkmen'in disipline gönderilerek CHP'den de ihraç ettirilmesidir" dedi.

Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Elif Doğan Türkmen'in,2016 için TBMM tarafından ödenen 1 milyon 200 bin liralık iletişim masrafı tartışma konusu olmuştu. Bazı CHP'liler dahi Türkmen'in iletişim masrafının, "kabul edilebilir" limitin çok üzerinde olduğunu dile getirmişti. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı , krizine neden olan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi. Gaziantep Milletvekili , CHP'nin bu kararını değerlendirdi.

İŞTE TAYYAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletin hakkını gasp eden milletvekilini koruyarak, sahiplenerek, bu rezaleti örtbas edeceğini düşündü. Ancak kamuoyu tepkisi bu kadar yoğun olacağını hesaplayamadı.

HALKIN HAKLI TEPKİSİ SONUÇ VERDİ

Halkın haklı tepkisi karşısında kendince kurnazca ara bir formül buldu ve bu vekilin TBMM Başkanlık Divanı'ndan istifası istendi.

ETİK OLAN...

Etik olanı hak gaspı yapan Milletvekili Elif Türkmen'in disipline gönderilerek CHP'den de ihraç ettirilmesidir.

BU KARAR BU AYIBI ÖRTMEZ

Atatürk posterini koruyan Aylin Nazlıaka'yı CHP'den gönderenler milletin hakkını yiyen vekili parti içinde korumayı tercih etiller. Bu karar bu ayıbı örtmez.

Kaynak: Saah.com.tr

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