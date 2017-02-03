Mahrem abiler ele verdi: 177 polise operasyon...

‘Mahrem abiler’in itirafları sonucu gözaltı kararı verilen ByLock’çu 177 polisten 100’ü 25 ildeki operasyonlarda yakalandı. Konya ve Trabzon’da ise 2 hâkim gözaltına alındı

ANKARA: Görevden ihraç edilen ya da uzaklaştırılan polisler hakkında yapılan incelemeler sonucunda 177 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. MİT'in çözümlediği ByLock 'server'ında bu polislerin izine rastlandığı, Emniyet'ten sorumlu FETÖ'nün 'mahrem imamlar'ının da bu isimlerin bir kısmını itiraf ettiği belirtildi. 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda söz konusu polislerden 100'ü gözaltına alındı.

MANİSA: Fetullah Gülen'in ablasının oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

BURSA: Örgütün Bursa'daki avukatlar imamı gözaltına alındı. Örgütün kentteki 'tarım imamı' Ali Rıza Y. de tutuklandı. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

ANTALYA: FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 37'si polis 53 şüpheliden 19'u daha tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu polis sayısı 33'e çıktı.

NEVŞEHİR: HSYK 2. Dairesi'nce, ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmen Serkan K. ile bilgisayar işletmeni Mehmet Akif U. da tutuklandı.

KONYA: Açığa alınan Konya Bölge İdare Mahkemesi hâkimi N.Ç. gözaltına alındı.

TRABZON: 2.Ağır Ceza Hâkimi Resul Arslan gözaltına alındı.

HATAY: Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında meslekten ihraç edilen eski İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer de var.

VAN: 4 iş adamı ile 2 akademisyen tutuklandı.

BALIKESİR: 2006-2009 arasında 'Iğdır imamı' olan A.K. Balıkesir'de tutuklandı.

ESKİŞEHİR: 7 emniyet mensubu tutuklandı.

SAKARYA: FETÖ üyesi 8 kişi tutuklandı.

SİVAS: Merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 polis tutuklandı.



Erkam ÇOBAN-Abbas ÇAKAR - Alpaslan KÖRÜKCÜ - Ali Faik ATAY - Rıdvan UYSAL- Özgür ÖZDEMİR- Halit TURAN- Sırrıberk ARSLAN- Akif YAMAN

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78 DAVADA HESAP VERİYORLAR

FETÖ, 15 Temmuz'dan sonra açılan toplam bin 235 davada hesap veriyor. Darbeciler ise 21 ilde açılan 78 davada yargılanıyor. Bu davalarda bin 232'si tutuklu bin 986 sanık bulunuyor. Toplam tutuklu sayısı da 43 bin 998'i buldu. Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra savcılıklarda 10 bin 165 soruşturma açıldı. Soruşturmalarda 43 bin 998 kişi tutuklandı. Bu soruşturmalardan bir kısmı başsavcılıklarda tamamlanarak şüphelileri hakkında dava açıldı. Açılan bin 235 davada şüpheli sayısı 6 bin 402'ye ulaştı. Bunlardan 3 bin 481 tutuklu. / ANKARA

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İSTANBUL'DA 235 BYLOCK'ÇU POLİSE DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ByLock kullandığı belirlenen 235 polis memuruna 2 ayrı iddianame ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında dava açıldı. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 86 ve 149 şüphelisi bulunan 2 iddianame ayrı ayrı Ağır Ceza Mahkemeleri'ne gönderildi. Yargılamalar ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.



Nazif KARAMAN / ÖZEL İSTİHBARAT