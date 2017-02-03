Merkel'e FETÖ ve PKK sorusu

Almanya'nın PKK'ya destek verdiği konusu gündeme geldi mi" sorusuna Merkel bakın nasıl cevap verdi

PKK'nın ve PKK'ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. Konuyu elbette inceleyip izliyoruz, önlem alıyoruz. Almanya'da da PKK terör örgütü olarak yasak. Türkiye tarafından bize iletilen farklı vakaları hassasiyetle inceliyoruz.

Burada PKK saldırıları gerçekleştiğinde, tabi ki Türk halkının büyük bir hassasiyeti var böyle bir örgütün başka bir yerde serbestçe dolaşması hakkında.



"BUNLAR TÜRKİYE'NİN BAŞINI AĞRITIYOR"

Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir. Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimiz hayati öneme sahiptir.



Suriye'de, Irak'ta DEAŞ'a karşı verdiğimiz amansız mücadelede Almanya'nın yaptığı katkılar önemlidir. Bunu takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Amacımız terörün yok olduğu, ilişkilerimizin her alanda geliştiği bir ortamı oluşturmak.