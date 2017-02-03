Reina saldırısında 11 tutuklama

Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina saldırısı soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden tamamı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında katilin eşi de var.

İstanbul Ortaköy'de gece kulübü saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov'un eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin sorgusu İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı. Sorgu sonucu katilin eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.