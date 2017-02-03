Sandıklardan güçlü bir çoğunlukla 'evet' çıkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Millet 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak sergilediği iradesini anayasa referandumunda yine güçlü biçimde ortaya koyacak. Sandıklardan güçlü bir çoğunlukla 'evet' çıkacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Millet 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak sergilediği iradesini anayasa referandumunda yine güçlü biçimde ortaya koyacak. Sandıklardan güçlü bir çoğunlukla 'evet' çıkacaktır." dedi.

Eğitim-Bir-Sen 4. Kadın Buluşmasında konuşan Kaya, doğru ve gerçekçi tespitler yapmak ve bunu yaparken de sahip olunan kadim medeniyetin değerlerini dikkate almak gerektiğini, aksi takdirde kadının yanlış adet ve gelenekler ya da modern dünyanın kadını değersizleştiren yaklaşımlarıyla yaşamaya mahkum edileceğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kadınların canları pahasına sokaklara çıkıp tanklara karşı durduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle günümüzde kadının rolü değerlendirmelerinde ve oluşturulacak politikaların çerçevesinin belirlenmesinde bilginin, aklın ve gelişimin yanında 15 Temmuz'da milli destanın yazılmasının temelinde yer alan kadim medeniyetin kaynak ve referanslarını da esas almak durumundayız. Biz de bunu yapacağız ve yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sözde modern dünyanın köksüz, ruhsuz ve manevi derinlikten mahrum sosyal teorilerinden çözüm bekleyen, sonucunda da yozlaşmayı önleyemeyen bir toplum haline geliriz. Ama biz buna asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz."

Kılık ve kıyafetinden ötürü kimsenin eğitimden mahrum kalmadığını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitimleri konusunda göstermiş oldukları üstün gayret ve duyarlılıktan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü öncülük ettikleri Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile 350 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı. Yine Ana-Kız Okuldayız Kampanyası ile okula gidememiş 2 milyon 590 bin kadınımız, evlatlarıyla beraber eğitim alma imkanı buldu. Bu çalışmaların olumlu sonuçları günümüzde ortaya çıkmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lisede kızların okullaşma oranı az bir farkla da olsa artık erkeklerin okullaşma oranını geçmiş bulunuyor."

"SANDIKLARDAN 'EVET' ÇIKACAK"

Yakın bir gelecekte, millet olarak önemli bir tercih yapılacağını ve anayasa değişikliği teklifi için referanduma gidileceğini anımsatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, yeni anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz. Çünkü bu değişiklikle ülkemiz güven ve istikrarlı bir yönetim yapısına kavuşacak, koalisyonlar tarih olacaktır. Bu vesileyle yeni anayasa düzenlemesinin bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği içerdiğini de özellikle vurgulamak isterim. Elbette bu değişikliğe neden ihtiyaç olduğunu kısa bir süre içinde sokak sokak, ev ev, meydan meydan bütün insanlarımıza anlatacağız. Çünkü her alanda geleceğin güçlü Türkiyesini milletimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa süreci için sistemin daha güçlü ve etkin olması gerekiyor. Millet 15 Temmuz'da yazdığı destanla her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini bir kere daha ve güçlü bir biçimde ortaya koydu. İnanıyorum ki bu aziz millet, o gün meydanlara çıkarak sergilediği iradesini anayasa referandumunda yine güçlü biçimde ortaya koyacak. Sandıklardan güçlü bir çoğunlukla 'evet' çıkacaktır."