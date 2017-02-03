Schulz, Merkel’i geride bıraktı

Dünkü Türkiye ziyaretinde 'İslamist Terör' ifadesi ve ülkesindeki teröristler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayar verdiği Şansölye Merkel'e ülkesinden kötü haber. Almanya’da kamuoyu yoklamaları, Martin Schulz’un başbakan adayı olmasıyla SPD’nin hızla yükseldiğini gösteriyor. Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel’i geride bıraktı. Schulz bir hafta öncesine göre kamuoyu desteğini 9 puan artırırken, Merkel’e halk desteği 7 puan düştü. İnfratest dimap tarafından ARD-DeutschlandTrend için yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, başbakanı doğrudan halk seçecek olsa, Almanların yüzde 50’si Shulz’u başbakan olarak görmek istiyor. Merkel’in başbakanlığını isteyenlerin oranı ise yüzde 34 düzeyinde.

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz'un adaylığının açıklanmasıyla birlikte, Almanların iktidar beklentisi de değişti. Halkın yüzde 50'si bir sonraki hükümetin SPD tarafından kurulmasını istiyor. Yüzde 39 ise, hükümeti Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) kurmasından yana.

EN FAZLA DESTEK BÜYÜK KOALİSYONA

Araştırmada çıkan başka bir sonuç ise, Almanların yüzde 43'ünün CDU/CSU-SPD'den oluşan büyük koalisyon istediği yönünde. Birlik partileri ve Yeşillerin hükümet kurmasını isteyenlerin oranı yüzde 36; SPD, Yeşiller ve Sol Parti koalisyonunun kurulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 33 düzeyinde. SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetine destek yüzde 31; Birlik Partileri, Yeşiller ve FDP koalisyonuna destek ise, yüzde 28 seviyesinde.

SPD YÜZDE 28

Önümüzdeki pazar günü Federal Parlamento seçimleri yapılacak olsa partilerin alacağı oy oranı da SPD açısından oldukça umut verici. CDU/CSU yüzde 34 oranında görünürken, SPD bu dönemde ilk kez yüzde 28 oranını yakaladı. Sol Parti ve Yeşiller yüzde 8, FDP yüzde 6, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise yüzde 12 oy alması bekleniyor.



