Yüzü karartılarak çıkarıldığı CNN’de Türkiye’yi kötüleyen FETÖ’cü haine, Bakan Işık “Şereften yoksun hain” diyerek tepki gösterdi. O hainin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı

ABD Fetullah Gülen'in iadesinde ayak diretirken CNN International'ın, FETÖ'cü darbeci askeri ekrana çıkarmasına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan sert tepki geldi. Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye ve millete darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi hainlerin, ihanetlerine yurtdışında da devam ettiğini belirten Bakan Işık, şunları kaydetti: "Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları, Türkiye'ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır. Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir. Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır."

HAİNLİĞİNİ BELGELEDİ

Önceki gün FETÖ'cü olan darbeciyi "üst düzey Türk askeri" diye tanıtarak röportaj yapan CNN , askerin kim olduğu açıklanmadı ve yüzü de gösterilmedi. Programa katılan FETÖ'cü asker Türkiye hakkında kötü ifadeler kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin "zayıf" durumda olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin "uçak uçurmaktan bile aciz" olduğunu iddia eden FETÖ'cü hainliğini belgeledi.

O ALÇAĞI ARKADAŞLARI TANIDI

CNN'de Mick Krever ve Atika Shubert'a, sesi değiştirilip yüzü de gizlenerek konuşan FETÖ'cü haini mesai arkadaşları tanıdı. Vatan'ın haberine göre o hain, darbeden sonra "geri dön" çağrısına rağmen dönmeyince tek kişilik kararname ile TSK'dan atılan ve Almanya'dan sığınma isteyen Tuğgeneral Mehmet Yalınalp. Yalınalp, 23 Kasım'da Reuters'a ismiyle benzer röportaj vermişti.