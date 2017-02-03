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Son dakika: 4 ilde eş zamanlı u

İHA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 22:25
Son dakika: 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Son dakika: 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde /PDY soruşturmaları kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkarılan aralarında akademisyen, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişiden 15'i yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. 5 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.