Teröristbaşı, 5 bin akademisyene  talimat vermiş

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa alınan aralarında 7 profesörün de bulunduğu 21'i tutuklu 83 şüpheli hakkında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı. Tüm şüphelilerin Bank Asya'da hesapları olduğu ve örgütün talimatıyla hesaplarına para aktardıkları belirtilen iddianamede, 33 şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının anlaşıldığı bildirildi. İddianamede, “Üniversitelerin eğitim, araştırma ve bilim yuvası olarak değil örgüte yetişmiş¸ elaman kazandıran hücre evi, ekonomik girdi sağlayan ticarethane, ülke siyasetinde rol alan, yönetime baskı kuran siyasi partiler gibi kullanılmıştır” denildi. Ayrıca aynı iddianamede çok çarpıcı bir detay daha var. İddianamede, Bank Asya'yı kurtarmak için FETÖ’nün, akademisyenlerini de harekete geçirdiğinin ortaya çıktığı, Fetullah Gülen'in talimatıyla bankayı kurtarmak için harekete geçen FETO’nün, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdiği bilgisi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, diğer FETÖ/PDY iddianamelerinde olduğu gibi, örgütün mali, kültürel, yargı, askeri ve emniyet yapılanması ile Türkiye'deki eylemleri anlatıldı.

REKTÖRLÜKTEN SAVCILIĞA "DARBE KALKIŞMASI" YAZISI

İddianamede, YTÜ Rektörlüğü tarafından darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 26 Temmuz 2016 tarihli yazıda, "15 Temmuz 2016'da FETO¨ tarafından darbe kalkışması başlatıldığı, halen devlet imkanları kullanılarak çeşitli fiili saldırı ve tehdit yöntemleriyle kaos ortamı yaratılarak sürdürülmeye çalışıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

İddianameye göre yazıda şunlar kaydedildi:

Süregelen açık tehditleri dikkate alarak üniversitemizde görevli olup, bu örgüt ile bağı kuvvetle muhtemel olan ve üniversite imkanlarını bu amaç¸ için kullanma şüphesi bulunan ve listede isimleri belirtilen personelimizin, kurumumuz ve devletimizin güvenliğini korumak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 140. maddeleri gereğince açığa alınmaları rektörlüğümüzce uygun bulunmuş¸ ve YÖK'e bildirilmiştir. Cezai soruşturma açısından değerlendirilmek üzere liste tarafınıza gönderilmektedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rektörlük tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, FETO¨/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı ya da örgüte destek veya muzahereti bulunduğu şüphesi olan personele ait listenin de yazıyla beraber başsavcılığa gönderildiği aktarılan iddianamede, şüpheliler hakkında "FETO¨/PDY'ye üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

GÜLEN'İN ODASINDA YAŞANANLARI ANLATI

"ÖRGÜTÜN BİZZAT KURDUĞU 17 ÜNİVERSİTE KAPATILDI"

"FETO¨/PDY'nin, amacına ulaşabilmek için üniversitelerde en katı şekilde örgütlenme içine girdiği" vurgulanan iddianamede, örgütün Türkiye'de 17 üniversiteyi bizzat kurup faaliyete geçirdiği, bu üniversitelerin daha sonra 23 Temmuz 2016'da 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı anımsatıldı.

TERÖRİSTBAŞININ TALİMATIYLA KAMU ÜNİVERSİTELERİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yurt dışında faaliyet gösteren ABD'deki Amerikan İslam ve Uluslararası Virginia, Arnavutluk'taki Bedir, 2014'te Socar şirketine devredilen Azerbaycan'daki Kafkas, Gürcistan'daki Uluslararası Karadeniz, Kazakistan'daki Süleyman Demirel, Kırgızistan'daki Atatürk Alatoo, Türkmenistan'daki Halkara Türkmen-Türk, Romanya'daki Güneydoğu Avrupa Lumina, Bosna-Hersek'teki Burc¸ ve Irak'taki Işık üniversitelerinin FETO¨/ PDY'ye müzahir olarak faaliyet gösterdikleri aktarılan iddianamede, örgütün kapatılan üniversiteleri dışında, örgüt liderinin talimatıyla tüm kamu üniversitelerini ele geçirmek için örgütlendiği bilgisi verildi.

ABİ VE ABLALARDAN ÖRGÜTSEL EĞİTİM

Üniversitelerde okuyan öğrencilere örgüt tarafından ev ve yurtlar tahsis edildiği, öğrencilerin buralarda "abi" ve "ablalar" tarafından örgütsel eğitime, denetime tabi tutulduğu, ışık evlerinden, dershanelerden yetiştirilen öğrencilerin, örgütün istediği bölümler için üniversiteye hazırlandığı ve üniversite sınavlarında bu bölümlere girebilmeleri için her türlü sınav yolsuzluğunun yapıldığı anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

GÜLEN DARBEYİ BÖYLE İTİRAF ETTİ

HER TÜRLÜ HUKUK DIŞI YOL KULLANILMIŞ

"Üniversiteye giren bu öğrenciler, örgütün üniversite imamları tarafından korunmuş¸ ve örgüt hiyerarşisi içerisinde ileride tayin edilecek görevler için özel olarak yetiştirilmiştir. Üniversite sonrası yüksek lisans, doktora, yurt dışı eğitimleri almak için her türlü¨ hukuk dışı yollar kullanılmıştır. Örgüt, akademik kadrolara kendi üyelerini yerleştirmek için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine sızdırmıştır. Yüksek lisans, doktora ve ALES sınavlarında çaldığı sorular sayesinde üniversitelere 2002-2013 yılları arasında 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirildiği tahmin edilmektedir."

"FETÖ NEREDEYSE BÜTÜN SINAVLARDA HIRSIZLIK YAPTI"

İddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin, yüksek lisans ve doktora yapacak öğrencileri belirleyen ALES'te elde edilen şüpheli başarılarla ilgili şu çarpıcı bilgiler sunuldu:

"ÖSYM verilerine göre 2005'te ALES'e 226 bine yakın adayın girdiği, bu adayların yüzde 0,1'inin soruları tam ya da 2 eksik ile tamamladığı, 2005'te ALES'te tam yapanların sayısı 100 iken, bu rakamın 2009'da 200 kat arttığı, 2009'da sınava giren 226 bine yakın adayın yüzde 9'unun tam puan aldığı, FETO¨/PDY'nin neredeyse bütün sınavlarda hırsızlık yaptığı, 2009'da ALES'te yalnızca 2 yanlışı olan aday sayısının 20 bin 290 olduğu belirlenmiştir.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN 40 YIL ÖNCE DARBEYİ HABER VERMİŞ

8 BİN 500 ADAYIN SINAV SONUCUNDA ŞAİBE VAR

ALES, yüksek lisans ve doktora sınavlarında sonuçtan farklı soruları üniversite bölümlerinde kullanıldığı için tam yapan kişiler bireysel olarak değerlendirdiğinde, soruları tam yapanların dikkati çekmediği ve kuşku uyandırmadığı, sınavın bu özelliğinden faydalanan örgütün, soruları binlerce adaya sızdırarak üniversitelerde kendi akademik kadrosunu oluşturduğu anlaşılmıştır. Örgütün özellikle 2002 ve 2013 yılları arasında tüm O¨SYM sorularını ele geçirdiği tahmin edilmektedir. 2005'te ALES'te yüzde 95 başarıyla üniversitelerde istihdam edilen akademisyen sayısı 49 iken, 2008'de 2 bin 480'e, 2009'da 4 bin 236'ya yükselmiştir. Uzmanlar sınavda yüksek başarıyla istihdam edilecek akademisyenlerin 2005 ve 2013 yılları arasında en fazla bin civarında olacağını değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu donemde yüksek başarı elde eden 9 bin 550 adayın en az 8 bin 500'u¨nu¨n sınav sonucunda şaibe şüphesi bulunmaktadır."

"REKTÖRLÜK SEÇİMLERİNDE HER TÜRLÜ YÖNTEMİ KULLANDILAR"

Örgütün hakimiyetinin etkin olduğu taşra üniversitelerinde akademik kadrolar açıldığı, bu kadrolara yerleştirilen örgüt üyelerinin daha sonra büyük üniversitelere geçişinin sağlandığı ve bütün kamu üniversitelerinin adeta örgütçe kuşatıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün, rektörlük seçimlerinde her üniversitede ya örgüt üyesi rektör adayını ya da örgüte yakın rektör adayını desteklediği, seçimlerde her türlü¨ yöntemi kullanarak kazanmayı amaçladığı vurgulandı.

ÜNİVERSİTELER HÜCRE EVİ OLARAK KULLANIŞMIŞ

Üniversite yönetiminin örgüt için çok önemli olduğu, akademik kadro yanında idari kadroları da elinde tutmak istediği, üniversite bütçelerinin örgütün amaçları doğrultusunda kullanılmasının hedeflendiği belirtilen iddianamede, "Üniversitelerde mal ve hizmet alımları için yapılan ihaleleri örgüt üyelerinin kazanması sağlanmıştır. Üniversiteler eğitim, araştırma ve bilim yuvası olarak değil, örgüte yetişmiş¸ elaman kazandıran hücre evi, ekonomik girdi sağlayan ticarethane, ülke siyasetinde rol alan, yönetime baskı kuran siyasi partiler gibi kullanılmıştır. Bu nedenledir ki üniversitelerdeki örgüt üyeleri yasalar çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmeti vermekten öte örgüt talimatlarını yerine getiren, örgütün amaçlarına hizmet eden birer militan gibi hareket etmişlerdir." denildi.

FETÖ'CÜ YARBAY DARBEYİ GÜLEN İSTEDİ!

"15 TEMMUZDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN 'İYOT'LAR"

Akademisyenlerin örgüt mensuplarını eğittiği anlatılan iddianamede, "Üniversitelerde değişik kariyerlerde akademik olarak görev yapan örgüt mensuplarının, örgüt tarafından mahrem yapılar sayılan askeri ve polis okullarında, akademilerinde, orduda görev yapan subay ve astsubaya, polis ve polis amirlerine, hakim ve savcılara, örgüt hiyerarşisi içerisinde, hücre tipi dikey bir yapılanma ve gizlilik içerisinde, örgütsel eğitim ve talimat veren abiler oldukları bilinmektedir." ifadesi kullanıldı. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "iyot" gibi ortaya çıkan bu örgüt mensuplarına yönelik ülke genelinde bütün kamu üniversitelerinde soruşturmalar başlatıldığı hatırlatıldı.

"BANK ASYA'YA 5 BİN AKADEMİSYEN ÜZERİNDEN 5 MİLYARLIK HİMMET"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinin FETO'nün akademideki yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanan iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Bank Asya'nın mevduat varlığının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 24 Aralık 2014'te el koymadan önce 15 milyar liradan 6,9 milyar liraya gerilediği belirtilmişti. BDDK verilerine göre, bu mevduatın yüzde 20'sinin akademisyenlere ait olduğu, aynı tarihte Bank Asya'da 168 akademisyen ve eşlerine ait toplam 1 milyar 132 milyon lira bulunduğu tespit edilmiştir.

Bank Asya'yı kurtarmak için FETO'nün, akademisyenlerini de harekete geçirdiğinin ortaya çıktığı, Fetullah Gülen'in talimatıyla bankayı kurtarmak için harekete geçen FETÖ'nün, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdiği, bankaya 5 milyar lira yatırıldığı, örgütün Bank Asya'yı kurtarmak için 'himmet akademisi'ni kullandığının ortaya çıktığı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği, bir araştırma görevlisinin hesabından 42,5 milyon lira çıktığının tespit edildiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemelerinin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) raporlaştırıldığı görülmüştür."

''FETÖ LİDERİ GÜLEN KENDİNİ MESİH İLAN ETTİRDİ''

161 LİRALIK PARA AKTARIMINDA "BANK ASYA BATIRILAMAZ" NOTU

Tüm şüphelilerin Bank Asya'da hesapları olduğu ve örgüt talimatı sonrası bu hesaplarına para aktardıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu 14, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6 ve hakkında yakalama emri bulunan 13 olmak üzere toplam 33 şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, 7'si profesör akademisyenle memur olarak görev yapan şüphelilerin Bank Asya'daki hesap hareketliliği de detaylandırıldı.

Şüphelilerin bu bankaya hangi tarihlerde para yatırdıkları ve bu paraların nasıl kullanıldığının anlatıldığı iddianamede, çoğu hesap hareketinin şüpheli olduğu ve bankanın TMSF'nin denetimine tabi tutulduğu tarihlerde, FETÖ'nün talimatı sonrası çok sayıda para aktarımı yapıldığının görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

Tutuklu şüphelilerden Kadir Kahveci'nin Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı sonrasında yoğun hesap hareketlerinin yaşandığı kaydedilen iddianamede, Kahveci'nin başka bir banka hesabı üzerinden Bank Asya'daki hesabına, TMSF denetimcilerinin bu bankaya gittiği tarih olan 4 Şubat 2015'te, "Bank Asya batırılamaz" açıklaması olan 161 lira gönderdiğinin görüldüğü ifade edildi.