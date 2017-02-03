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Türkiye’yi yine Batı’ya şikayet etti

EVRİN GÜVENDİK
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017
Türkiye’yi yine Batı’ya şikayet etti
Türkiye’yi yine Batı’ya şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mektupla davet ettiği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 27 büyükelçiyle bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıda FETÖ ile mücadele çerçevesinde ilan edilen OHAL sürecinde referandumun sağlıksız olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin sorularını yanıtlayıp bol bol Türkiye'yi şikâyet etti. Türkiye'ye karşı olumsuz tavrıyla bilinen AB ülkelerine adeta brifing veren Kılıçdaroğlu, hedeflenen başkanlık sistemiyle rejim değişikliğinin amaçlandığını belirtti. Toplantı sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ortak açıklama yaptı.