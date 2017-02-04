49 gün sonra şehit düştü

Tedavi gördüğü ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 49 gün sonra şehit olan ulaştırma çavuş Mesut Yaşar, memleketi Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlandı.

Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan ulaştırma çavuş Mesut Yaşar (25), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Yaşar için Yeşilkent Mezarlığı Kaplanlar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Erol, annesi Ayten, kız kardeşi Büşra Yaşar ile yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel ile Mehmet Erdoğan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı üzerinde "Türkiye" yazılı kırmızı bir bandana konuldu.

Protokolün yanında saf tutan baba Erol Yaşar, kızı Büşra'nın gözyaşlarını sildi. Şehidin annesi Ayten ile kız kardeşi Büşra Yaşar da cenaze namazına katıldı.

Yakınlarının taziyelerini bildirdiği baba Yaşar'ın metanetini korumaya çalıştığı görüldü.

Üniversite mezunu olduğu öğrenilen şehit Mesut Yaşar'ın ailenin tek erkek evladı ve 3 çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi.

Şehit Yaşar'ın diğer kız kardeşi Merve Yaşar'ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında bulunduğu, bu nedenle cenaze törenine katılamadığı aktarıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yaşar'ın naaşı, helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla getirildiği Yeşildere Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüs şoförü yaralanmıştı.