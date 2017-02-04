X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 12:01
49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı
49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı

49 ilde 235 kişi hakkında 'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 177 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 91'i tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste, 235 kişi hakkında 'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 177 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi 27 Ocak Cuma günü, 60 kişi ise 3 Ocak Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü adli kontrol talebiyle, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.