X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 10:27
Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.