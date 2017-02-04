Binlerce aday 3 dakikada 90 kelime yazmak için yarıştı

İcra Katipliği sınavına başvuran binlerce kişi adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi başvururken, adayların 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavına binlerce kişi başvurdu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Bakırköy Adliyesi'nde sınava giren binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelerek sınav saatini bekledi.

2 BİN 540 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Adalet Daireleri için açılan 46 kişilik kadroya ise 720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişilik kadroya 100 kişi başvurdu. Adliye önünde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Heyecanla bekleyişlerini sürdüren bazı adayların ellerinde klavye olduğu görüldü. Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.

"TÜRKİYE GENELİNDE 810, İSTANBUL ADALET SARAYI'NA 127 KİŞİ ALINACAK"

Katiplik sınavına ilk kez girdiğini ifade eden Neslişah Özbay, "Türkiye genelinde 810 kişi alınacak. Çağlayan Adliyesi 127 kişi alıyor. Uygulama sınavı için 2 bin 700 kişiye yakın çağrıldı. Yaklaşık 20 katı. Bunlardan sadece yüz yirmi yedinin üç katı olan kişi mülakata kalacak. Klavye sınavından en fazla yapanlar. Onun için buradayız. Ben ilk kez giriyorum. Herkese "F" ve "Q" olmak üzere seçenek sunuldu. Ben "Q" klavyeyi seçtim. Bizi gruplardan halinde sınava alacaklar. Daha sonra bize metin verilecek. Bu metinler yüz tane. Bunlar daha önceden yayınladı. Bizim buna bir hafta önceden çalışma imkanımız oldu. Bunlara göre sınav yapılacak en fazla ve en doğru yazan mülakata girmeye hak kazanacak" dedi.

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