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'nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 00:27 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 00:52
KCK'nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı!
KCK'nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı!

ve 'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü 'nın çatı yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü 'nın çatı yapılanması 'ya yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmanın Tunceli merkezli yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bölücü terör örgütünün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şahıs ilimiz merkezinde, bir şahıs ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."