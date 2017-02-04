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nda 11 tutuklama

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 00:05 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 02:03
Reina saldırısında 11 tutuklama
Reina saldırısında 11 tutuklama

gerçekleştirilen soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden tamamı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında katilin eşi de var.

İstanbul 'de saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov'un eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin sorgusu İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı. Sorgu sonucu katilin eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.