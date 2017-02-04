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Son dakika haberi: 3 na alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 10:38
Son dakika haberi: 3 akademisyen gözaltına alındı
Son dakika haberi: 3 akademisyen gözaltına alındı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi na alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kentteki üniversitelerde örgüt ile bağlantılı kişilerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, üniversitede görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ev ve ofislerinde arama gerçekleştirilen zanlıların, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.