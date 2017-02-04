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Son dakika haberi: 'li Türkmen Divan Üyeliğinden istifa etti

AA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 16:44
Son dakika haberi: CHP'li Türkmen Divan Üyeliğinden istifa etti
Son dakika haberi: CHP'li Türkmen Divan Üyeliğinden istifa etti

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili 'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

1 milyon 200 bin lira iletişim sını meclise ödettiren Adana Milletvekili , TBMM divan üyeliğinden istifa etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partiden ihraç etmek yerine sembolik bir "Divan'dan istifa et" çağrısı yaptığı Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEMBOLİK ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

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