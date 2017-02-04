‘Trump, Türkiye ile ortak hareket edebilir’

ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylık sürecinde dış politika danışmanlığını yapan Walid Phares, Trump'ın önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilişkilerde "ortak hareket edebilme potansiyeline sahip olduğunu" söyledi. Washington Global Policy Institute (GPI) etkinliğinde konuşan ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı General Mark Kimmitt de Ortadoğu'daki krizlerin Türkiye'yle işbirliği yapmadan çözülemeyeceğini dile getirdi.