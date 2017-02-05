AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğine ilişkin, "Kamuoyu araştırmaları vatandaşımızın bu konuyu günden güne daha iyi kavradığını ve desteklediğini gösteriyor. Halkımızın da büyük oranda 'evet' diyeceğini gösteriyor. Her gün evet oranının arttığını ifade edebilirim." dedi.

Sorgun, AA muhabirine referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Referanduma götürülen anayasa değişiklik paketinin bir uzlaşma ürünü olduğunu ifade eden Sorgun, partisinin ve MHP'nin "evet" kampanyalarını ayrı yapacağını söyledi.

AK Parti'nin üçüncü kez referandum kampanyası yürüteceğine dikkati çeken Sorgun, şöyle konuştu:

"Seçimlere her zaman hazır olan bir partiyiz. Bugüne kadar tüm seçim ve referandum sürecini başarılı şekilde yapmışsak, bu kampanya sürecini de bu şekilde yürüteceğiz. 'Bu işi biliyoruz' diyerek rehavete kapılmadan koşturacağız. Şu anda genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Kampanya öncesi kendi hazırlıklarını yürütüyorlar. Kampanya sürecinde, yazılı, görsel, mitingler, reklam kampanyaları, basın kuruluşu, sivil toplum ve kanaat önderleriyle çalışma yapacağız. Bu sadece AK Parti'nin çalışması olmayacak. Burada bir parti, milletvekili veya belediye başkanı seçimi yok. Burada milletin kendi kaderiyle ilgili bir seçim söz konusu. Teknik anlamda bir seçim değildir ama milletin tarihi seçimidir. Özü çok dolu olan bir seçimdir. Teşkilatlarımız ve paydaşlarla birlikte milletimize en güzel şekilde anlatacağız. Milletimize götürdüğümüz hiçbir konuda mahcup olmadık."

Sorgun, referanduma götürülen 18 maddelik değişikliğin, vesayeti sonlandıracağını, yasama ve yürütmeyi kesin olarak bir birinden ayıran, yetkiyi millete ve milletin seçtiklerine veren bir paket olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin halka güvenerek siyaset yapan parti olduğunu aktaran Sorgun, "Kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz, buna göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kamuoyu araştırmaları vatandaşımızın bu konuyu günden güne daha iyi kavradığını ve desteklediğini gösteriyor. Halkımızın da büyük oranda 'evet' diyeceğini gösteriyor. Her gün evet oranının arttığını ifade edebilirim." diye konuştu.

- CHP'li Türkmen'in haberleşme faturası

Sorgun, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğinden istifa eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasının aşırı ve sınırsız olduğunun altını çizdi.

Bunun kabul edilmesinin güç bir durum olduğuna işaret eden Ahmet Sorgun, şunları kaydetti:

"Bundan daha vahim olanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'sınır getirilseydi' diyerek savunmaya kalkması. Halkımızın, yürütme ve hükümet yetkisini CHP'ye neden vermediğinin en güzel örneğini ifade etmiş oldu. Bu, 'elimizde daha büyük yetkiler olursa herhangi bir sınır dinlemeksizin kullanırız, o zaman bize yetki vermeyin' demeye geliyor. Zaten millet de vermiyor ve vermeyeceği görülüyor. Referanduma karşı çıkmalarının en büyük sebebi de 'milletten bir daha yetki alamayız' düşüncesiyle olsa gerek. Bu rakamları kabullenmek mümkün değil. Kağıt üzerinde sınırlama görülmüyorsa da esas sınırlamanın vicdanlarda olması gerekir. Orada harcadığımız para milletin parası, tüyü bitmedik yetimin hakkıdır. Bu bilinçle kullanmamız gerekiyor. 'Cebimizden çıkmıyor' diye böyle bir savurganlığa düşemeyiz. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığının 2016'da bir yıllık her türlü iletişim; basın yayın, internet, telefon, SMS, basılı evrak gibi toplam gideri 5 bin 200 liradır. Bu rakam, CHP'li milletvekilinin telefon faturasının 240'ta biridir. Bu rakamı 240 yılda yakalayacağımız görülüyor."