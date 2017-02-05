Başbakan Yıldırım Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm töreninde konuştu. Kentsel dönüşüm ve mega projelerin devam edeceğini belirten Yıldırım Anayasa değişikliğine ilişkin konulara da değindi ve CHP liderine 'UYANMA' çağrısı yaptı.

HİZMETLER SÜRECEK

"Siyaset millet için yapılıyor. Millete laf üzerine laf yapmadık. Taş üzerine taş koyduk. İstanbul dünya şehri. Güzel İstanbul'a yedi tepe istanbula 7 eser kazandırdık. Hızlı Tren, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü... Biz milletimizin güvenlik ve yaşam kalitesini düşünüyoruz. Eserler kendini gösteriyor. Millete hizmet yolunda hız kesmeden devam edeceğiz."

NEDEN EVET DİYORUZ?

Şimdi bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz hemşehrilerim. CHP'nin karşı durduğu şey.. Neden Evet diyoruz konusu...

Başbakan Binali Yıldırım: Uyan artık uyan!

UYAN ARTIK KEMAL BEY!



Vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP başörtüsü bir rejim sorunudur diyen bir parti oldu. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine taşıyacak Anayasaya değişikliğine ne demesini beklersiniz? Buna da rejim sorunu dedi. Ey Kemal bey! Uyan artık. Türkiye 1923'te rejimini seçti. Bugün rejimi değil sistemi değiştiriyoruz. Bizi daha ileriye taşıyacak bir yönetim biçimi getiriyoruz.

Ayak ısırarak, burun kırarak engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletin.

FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için EVET diyoruz.