Başbakan konuşurken Dronesavar tetikteydi

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı. Başbakan'ın konuşması sırasında korumalarda bulunan silah dikkat çekiciydi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün AK Parti hükümetinin önemli icraatlarından olduğunu belirtti.

DRONESAVAR TETİKTE BEKLEDİ

Başbakan Yıldırım Fikirtepe temel atma töreninde konuşurken tören alanındaki korumalarda bulunan dronesavar silah dikkat çekti.