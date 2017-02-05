X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan konuşurken Dronesavar tetikteydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

konuşurken savar tetikteydi

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 16:50
Başbakan konuşurken Dronesavar tetikteydi
Başbakan konuşurken Dronesavar tetikteydi

Binali Yıldırım, Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı. Başbakan'ın sı sırasında korumalarda bulunan silah dikkat çekiciydi.

Binali Yıldırım, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı da, kentsel dönüşümün AK Parti hükümetinin önemli icraatlarından olduğunu belirtti.

DRONESAVAR TETİKTE BEKLEDİ

Başbakan Yıldırım Fikirtepe temel atma töreninde konuşurken tören alanındaki korumalarda bulunan savar silah dikkat çekti.