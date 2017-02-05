“ByLock’un varlığı FETÖ kanıtı”

ByLock, FETÖ lideri tarafından örgüt üyeleri için özel üretildi. Programın varlığı bile örgüt üyeliği kanıtıdır

FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında açılan davalardan çıkan ilk kararda, ByLock'un örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla ve yalnızca FETÖ/PDY mensuplarının kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretildiği tespiti yapıldı. Böylece "ByLock sistemin varlığı bile örgüt üyeliğinin kanıtı" olarak kabul edildi. Karar, 15 Temmuz sonrası darbe davalarından ilkini sonuçlandıran Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verildi.

ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞ...

Mahkeme, sanıkların telefonlarında yüklü bulunan ByLock'un telefonlara nasıl yüklenebildiğini, devletin farklı birimlerinden gelen teknik raporlarla anlattıktan sonra şöyle dedi: "FETÖ / PDY mensuplarının kullanmış olduğu, bu programa erişimin ancak ancak örgüt üyeleri tarafından birbirlerine vermesiyle sağlanacağı anlaşılmıştır. ByLock'a FETÖ/PDY içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmayacağı, sözkonusu programın bir kişide mevcudiyetinin, aslen doğrudan doğruya örgütle görüşme dahilinde devam eden bir organik bağı ispat eden bir sübut vasıtası olduğu anlaşılmıştır."

TALİMATI GÜLEN VERDİ

Kararda şu tespitler de yer aldı: "FETÖ/PDY mensuplarının örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla, özel bir server üzerinden yalnızca söz konusu terör örgütü mensuplarının kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretildiği ve örgüt mensuplarının deşifre olmadan kendi aralarında haberleşmeyi sağlamaları amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır." Karar bu haliyle onandıktan sonra ByLock kullanıcısı bir FETÖ mensubunun örgüt ile bağlantısının kurulabilmesi için, sistem üzerinden yazdıklarının önemi kalmayacak.