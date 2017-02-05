Büyük DEAŞ operasyonu: 500'ün üzerinde gözaltı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Adıyaman, Çorum, Bingöl, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Antalya ve Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 507 kişi gözaltına alındı. Dünya büyük operasyonu son dakika olarak geçti.

18 İLDE 500'DEN FAZLA GÖZALTI VAR

ULUSLARARASI MEDYA SON DAKİKA GEÇTİ

Uluslararası yayın kuruluşları 18 ilde eş zamanlı DEAŞ baskınları ve çok sayıda gözaltıyı son dakika olarak geçti. İşte ayrıntılar

İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDA 8 KİŞİ YAKALANDI

İzmir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

BURSA'DA 46 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

KONYA'DA 75 GÖZALTI KARARI, 37 GÖZALTI

Konya'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

"YAKLAŞIKLI ÇIKAR MIYIZ"

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız" demesi dikkat çekti.

ADIYAMAN'DA 10 GÖZALTI

Adıyaman'da polis tarafından terör örgütü DAEŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'DE 10 GÖZALTI

Bingöl'de, terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 150 GÖZALTI

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çoğu Suriyeli 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

ELAZIĞ'DA 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik Özel Harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 adres basılarak, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında dijital veriler ele geçirilirken, 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

ADANA'DA 25 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda haklarında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgilerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana polisi geçtiğimiz günlerde de DAEŞ'a operasyon yapmış, 7 kişiyi gözaltına almıştı.

ÇORUM'DA 19 GÖZALTI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GAZİANTEP'TE 47 GÖZALTI

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'DA 8 GÖZALTI

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'TE DE 4 KİŞİ

Kilis'te ise terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

MALATYA'DA 2 GÖZALTI

Malatya ve Kilis'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

HATAY'DA 38 KİŞİ GÖZALTINDA

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'DA 10 GÖZALTI

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.