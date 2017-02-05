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Belediye Başkanı Özbay

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 10:49
Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay tutuklandı
Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay tutuklandı

Ağrı’nın Belediye Başkanı ’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi .

23 Ocak'ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı ile 13 Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 kişiden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sorgularının ardından Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.