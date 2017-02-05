FETÖ’nün abi-ablalarına 91 tutuklama

İSTANBUL: Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve aralarında örgüt abi ve ablalarının da bulunduğu 127 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 91 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 şüpheli adli kontrol kararı ile 4 kişi ise normal şekilde serbest kaldı. 110 firari şüpheli aranıyor.

ANTALYA: Tedavi gördüğü hastanede yakalanan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan tutuklandı.

KOCAELİ: Adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

BARTIN: Gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü tutuklandı.

NEVŞEHİR: 3 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN: FETÖ soruşturması kapsamında 12 polis tutuklandı.

AYDIN: Gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklanan zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

KARABÜK: Okullara öğrenci yerleştirdiği ve askeri okul sınav sorularını verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla salıverilen Y.E.K., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

ESKİŞEHİR: Firari A.D., kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı ve tutuklandı.

Sema DALGIÇ - Alpaslan KÖRÜKCÜ - Ali FAİK ATAY - Akif YAMAN - Rıdvan UYSAL