‘Generallik hayaliyle darbecilere katıldım’

15 Temmuz’da İstanbul Türk Telekom binasını ele geçirmek isterken gözaltına alınan timin başındaki Albay Nurullah Zeki Atmaca: General olma hevesiyle darbecilere katıldım

Darbe girişimi sırasında, İstanbul- Gayrettepe'deki Tük Telekom binasını ele geçirmeye kalkışan darbeci askerlere yönelik soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 13 darbeci hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 172 sayfalık iddianameye göre; 16.07.2016 günü saat 05.00 sularında Topkapı istikametinden Haliç Köprüsü'ne doğru giden iki askeri araç, vatandaşlar ve emniyet güçlerince durduruldu. İki askeri araçta silahlı 11 darbeci ele geçirildi. Araçlarda bulunan en yüksek rütbeli asker olan Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca, kendilerinin Türk Telekom binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını, yollarına devam etmek istediklerini söylediyse de şüphelilerin tamamı üzerlerindeki silah ve mühimmatla birlikte gözaltına alındı. Araçtaki şüphelilerin, Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca, Yarbay Birol Keskinkılıç, Astsubay Çavuş Muhammet Mustafa Çelik, Uzman Çavuş Murat Karataş, Astsubay Kıdemli Çavuş Serdar Uzel ve erler İzzet UğurAlp, Emre Aslan, Sinan Aslan, Fatih Özbek, Cengiz Taşhan ile Kadir Kars oldukları belirlendi.

'ORDU KOMUTANINI ALIN ' YAZMIŞ

Nurullah Zeki Atmaca'nın Halkalı'da bulunan 1. Ordu Komutanlığı MEBS Alay Komutanlığı'nda alay komutanı olarak görev yaptığı, şüphelinin aynı zamanda "Yurtta Sulh Konseyi" isimli Whatsapp grubunun elemanı olduğu ve 03.00 sıralarında Türk Telekom'a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı tespit edildi. Atmaca ifadesinde, her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesi ve heyecanına kapıldığını ve darbecilerce Ankara Gölbaşı'ndaki MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na görevlendirilmiş gözüktüğünü anlattı. Atmaca'nın Whatsapp grubundan, "Lütfen 1. Ordu Komutanı'nı alın!", "1. Ordu Komutanı hemen alınmalı" diye mesajlar yazdığı da belirlendi. Şüpheliler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talep edildi.