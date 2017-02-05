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’da u: 30 gözaltı

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 11:22
Konya’da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Konya’da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

'da polis tarafından düzenlenen da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü 'a yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenledi. Özel Harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.