Yeğen Kemalettin, Gülen’i sattı

(FETÖ/PDY) lideri olan Fetullah Gülen'in yeğeni olan avukat Kemalettin Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandıktan sonra Gülen örgütü hakkında görüşlerini tamamen değiştirdi. Örgütün birçok yöneticisi cezaevine girdikten sonra benzer ifadeler kullanarak ceza almaktan kurtulmaya çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde FETÖ’nün teorisyenlerinden Zaman yazarı Ali Ünal da benzer bir ifade vererek Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak istemiş ancak mahkeme heyeti tarafından reddedilmişti.

Ergenekon davasında "tanık" olarak dinlenen ve "Cemaat benim mensup olduğum cemaat belli Gülen cemaati. Doğduğum günden beri beraberim. Öğrenciyken cemaatin evlerde kaldık. Mensubu bulunduğum cemaat yani onlarla samimiydim ben" ifadelerini kullanan Kemalettin Gülen tutuklandıktan sonra "Ben cemaati sevmem, hiçbir ilgim yok" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

ŞİMDİ BÖYLE DİYOR: "BEN CEMAATİ SEVMEM, HİÇBİR İLGİM YOK!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'nin avukatlar arasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülüyor. Kemalettin Gülen, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Ben cemaati sevmem, hiçbir ilgim yok" dedi.

"DOĞDUĞUM GÜNDEN BERİ GÜLEN CEMAATİNDEYİM"

Aynı Kemalettin Gülen, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları ve avukatlarının talebiyle "tanık" olarak dinlenmiş ve Gülen Grubu ile bağlantılarını tek tek anlatmıştı.

Gülen, Ergenekon davasının 26 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen 189. duruşmasında şunları söylemişti:

Tanık Kemalettin Gülen: "(…) Benim yakın çevrem zaten daha çok mensubu bulunduğum cemaat yani onlarla samimiydim ben. (…)"

Mahkeme Başkanı (Hasan Hüseyin Özese): "Cemaat derken hangi cemaatten bahsediyorsunuz?"

Tanık Kemalettin Gülen: "Cemaat benim mensup olduğum cemaat belli Gülen cemaati."

Mahkeme Başkanı: "Ne zamandan beri o Gülen cemaatiyle bir ilginiz var?"

Tanık Kemalettin Gülen: "Doğduğum günden beri beraberim."

ÜNİVERSİTEDEYKEN HUKUKÇULARLA CEMAATİN YURDUNDA KALIYORDUK

Kemalettin Gülen, Ergenekon davasının 28 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen 190. duruşmasında sanıklar Kemal Kerinçsiz ve Mehmet Zekeriya Öztürk'ün sorularına şöyle cevap vermişti:

Sanık Kemal Kerinçsiz: "Cemaatin bir yurdu yok mu Üsküdar'da?"

Tanık Kemalettin Gülen: "Hayır hayır ülkücü yurdu, cemaatin yurdu Üsküdar'da şeyde vardı Acıbadem'de vardı bizde orda şeyde 1. sınıftayken kaldık hukukçular kalıyordu."

Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk: "Peki siz demin dediniz ki soyadım Gülen olduğu için buradayım. Neden böyle söylediniz?"

Tanık Kemalettin Gülen: "Evet. Şimdi bizim tabi mensup olduğumuz cemaate dön… yönük yani dönük olarak bu medyanın ve bu efendim Ergenekon terör örgütü mensuplarının ciddi bir şeyi var birtakım."

(Salondan söz almadan konuşanlar oldu anlaşılmadı.)

Mahkeme Başkanı (Hasan Hüseyin Özese): "İddia ediliyor."

CEMAATİN YANİ ÖĞRENCİYKEN EVLERDE FALAN KALDIK

Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk: "Müsaade eder misiniz pardon müsaade eder misiniz?"

Tanık Kemalettin Gülen: "İddia edilen örgüt diyelim o zaman."

Mahkeme Başkanı: "Evet."

Tanık Kemalettin Gülen: "Böyle bir karalama kampanyası."

Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk: "Ne gibi karalama kampanyası?"

Tanık Kemalettin Gülen: "İşte, işte bir nevi cemaati Türkiye'de hani şey yapmak baskı altına almak gerekirse yargı aşamasında cemaati yargı makamlarında sanık durumuna düşürmek, veyahut da işte faaliyetlerini baltalama amaçlı yapılan dezenformasyon kara propaganda falan filan işte onlarla ilgili olarak."

Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk: "Ama aynı zamanda cemaatinin üyesisiniz."

Tanık Kemalettin Gülen: "Cemaatin yani öğrenciyken evlerde falan kaldık."