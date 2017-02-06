ABD bombalıyor, terör örgütü bayrak dikiyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Rakka'ya yönelik saldırıların "üçüncü aşamasını" ilan etti. ABD'den yüklü miktarda zırhlı araç ve silah yardımı alan örgütün kent kırsalında, iki hat üzerinden hareket ettiği ve bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi. "Fırat'ın Gazabı" adıyla ilki 5 Kasım'da, ikincisi 9 Aralık 2016'da başlayan saldırıların "üçüncü aşamasında" kentin 29 kilometre kuzeydoğu kırsalındaki Bi'r Said beldesinin ele geçirdiği öğrenildi. Teröristlerin, ABD'ye ait ağır bombardıman ve avcı savaş uçaklarının yoğun saldırıları sonrası moloz yığına dönen bölgelere girerek flama astıkları görüldü.