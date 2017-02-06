AK Parti’yi işgale gelen askerler hâkim önünde

İstanbul Sütlüce’deki AK Parti binasını işgal etmeye kalkan ancak halkın direnişiyle karşılaşan 74 askerin davası bugün Silivri’de başlıyor. Tutuklu 14 sanık da rütbeli

Darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını işgale kalkışan 74 askerin yargılanmasına bugün Silivri Cezaevi'nde başlanıyor. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1'i binbaşı, 2'si de yüzbaşı olmak üzere 14'ü tutuklu 74 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis isteniyor. 14 tutuklunun tamamı rütbeli. Tutuksuz 60 asker ise erlerden oluşuyor. Davanın iddianamesinde, Metris Kışlası'ndaki 47'nci Mekanize Motorlu Piyade Alayı'nda görevli askerlerin, 15 Temmuz akşamı birliklerinden çıkarak Sütlüce'deki AK Parti binasını işgal etmeye gittiği ancak halkın direnişi neticesinde başarısız oldukları anlatıldı. Hakkında henüz dava açılmayan 47'nci Mekanize Motorlu Piyade Alay Komutanı Albay Sadık Cebeci'nin ifadesine de, AK Parti'nin işgaline ilişkin dava dosyasında delil olarak yer verildi.





Cuntacı askerler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis isteniyor.

ATEŞ ETMİYOR DİYE ASKERİ VURDU

Maltepe'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'ndaki darbe toplantılarında görevlendirmeler yapıldığını, kendisine de Ankara'dan gelen Albay Muzaffer Düzenli tarafından valilik, belediye ve AK Parti binalarının ele geçirilmesi görevi verildiğini söyleyen Cebeci şunları anlattı: "AK Parti İl Binası'nda görevli üsteğmen Muzaffer ve binbaşı aradı. Halkın kalabalıklaştığını söylediler. 'Kendinizi koruyun, gerekirse havaya ateş edin' dedim. Valilikteki tabur komutanı Recep Karaçam ile İBB önünde bekleyen Harp Akademileri'ndeki albay da beni aradı. 'Halk geliyor' dediler. Bu albay, İBB önünde tamamen kendi inisiyatifiyle ateş etmiş. Hatta benim askerimden birini de ateş etmiyor diye vurmuş. Albay sonradan öldürülmüş."