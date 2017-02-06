Barbaros Şansal davasında flaş gelişme!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret ettiği için gözaltına alınan ve ardından tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi. Soruşturma savcılığının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edeceği öğrenildi.TÜRKİYE'YE HAKARET EDEN BARBAROS ŞANSAL SINIR DIŞI EDİLİYOR