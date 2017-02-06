Belediye meclis üyesine dolandırıcılıktan suç duyurusu

Ahmet Özkaya, Kağıthane Belediyesi Meclis Üyesi olan CHP’li Murat Eser’e ait Platin İnşaat’a 135 bin lira para ödedi. Ne istediği daireyi ne de parasını alabilen Özkaya soluğu savcılıkta aldı

Evli ve iki çocuk babası Ahmet Özkaya'nın iddiasına göre Haziran 2015'te CHP'li Murat Eser'in sahibi olduğu Platin İnşaat'la ile 200 bin TL'lik daire için anlaşma yaptı. Özkaya Eser'in hesabına 120 bin TL para yatırdı. Geri kalan ödemeyi de, Mart 2016'da teslim edileceği söylenen daireyi alınca yapacak olan Özkaya'ya daire bir türlü teslim edilmedi. Murat Eser, binadaki birçok daireyi ortağı Turan Demir'e sattığını söyledi. Demir, Ahmet Özkaya'ya aynı binadan bir daire teklif etti ve 50 bin TL daha istedi. Teklifi kabul eden Özkaya da Demir'in hesabına 15 bin lira yatırdı. Kendisine vaadedilen dairenin küçük olduğunu fark eden Ahmet Özkaya, satıştan vazgeçti. İki yıldır ne daire sahibi olabilen ne de ödediği parayı geri alabilen Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eser ve Demir hakkında şikayetçi olan Özkaya, "Eser iflas bahanesiyle tüm projeyi ortağı Turan Demir'e bırakıp gitmiş. Artık daire falan istemiyorum. Paramı geri versinler bana yeter. 30 yıllık evliliğim bitme noktasına geldi. Yüz felci geçirdim, sedef hastalığına yakalandım. Sinir hastalıkları başladı. İki yılda 10 yıl yaşlandım" diye konuştu.

CHP'DEN SES YOK

Kızının konu hakkında, Kılıçdaroğlu'na bile e-posta attığını söyleyen Özkaya "Hiçbir şey yapmadılar" dedi. Projeyi Eser'den devralan Demir " bir daireyi 3 kişiye satmış. Mağdur 14 kişiye 2 milyon lira ödedim. 23 kişiye satış yapmış. Bana da 1 milyon TL borcu var" dedi. CHP'li yetkililer, Eser'in istifasının gündeme alabileceklerini söylerken Murat Eser yapılan suçlamaları reddetti.