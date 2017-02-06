‘Böyle hizmet özel hastanede bile yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi, sahip olduğu teknoloji ve güleryüzlü hizmetiyle fark yaratıyor. Hastalar da “Bu konfor özel hastanelerde bile yok” diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte "14 yıllık hayalim" diyerek geçen cuma açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi, toplam 372 bin metrekare kapalı alanı ile A'dan Z'ye tüm alanlarda sağlık hizmeti sunuyor. Son teknolojiyle donatılan hastanede tedavi görmeye başlayan vatandaşlar, hastanenin diğer hastanelerden farkını SABAH'a şu sözlerle anlattı.



'OTELE GETİRDİLER SANDIM'



Felç tedavisi gören Sabahat Ersoy (65):

"Buradaki güler yüz beni iyileştirdi. Saygı, sevgi, insanlık ve temizlik beni hayata bağladı. Eksik hiçbir şey olmadığı gibi negatif kimsede yok. Özel hastanelerde bile böyle konfor ve rahatlık yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin hayalleri gerçeğe dönüştürmekte üzerlerine yok. Böyle hizmetleri yapınca düşmanları çekemiyor. Cumhurbaşkanımızı ilk gördüğümde daha başbakan seçilmemişti. Sonrasında 2009'da otobüsü durdurup 'Seni hatırladım teyze' deyip bana not defterini hediye etti. Hâlâ saklıyorum. Buranın açılışında da tesadüf eseri ziyaretime geldi. Bu defa da hediye ettiği not defterini imzaladı."



Bel fıtığı tedavisi gören Ayşe Gül (75):

"15 gün Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüm. Sonra buraya getirdiler. Önceki hastane ile buranın arasında dağlar kadar fark var. Böylesine hizmetlerin kıymetini bilmek gerekir. Çalışılan yerin kalitesi artınca çalışana da yansıyor. Çalışanlar hem daha güler yüzlü hem de kendilerini işlerine daha iyi veriyorlar."



KOAH hastası Yusuf Yancar (66):

"Hastaneye ilk geldiğimde, 'Acaba beni yanlışlıkla otele mi getirdiler?' dedim. Eskiden böyle bir hastaneyi hayal bile edemezken şimdi tek kişilik lüks odada sağlık hizmeti alıyoruz. Allah kimseyi sağlığından etmesin ama hastalık herkesin başına gelebilecek bir şey. Tüm Türkiye bilsin ki buradaki konfor belki de birçok 5 yıldızlı otelde yok."



HASTA YAKINLARI: HAYAL EDEMEZDİK

Hasta yakınları da hastaneden memnuniyetlerini şöyle dile getirdi: "Başhekim Op. Dr. Recep Aydın ve ekibi, hastanenin eksiksiz çalışması için çabalıyor. Hastalarımız yan odada son teknoloji ile sağlıklarına kavuşturulurken, bizler de 5 yıldızlı otel konforundaki diğer odada refakatçilik yapıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 15-20 yıl önce böyle bir tesisin hayata geçeceğini anlatsalar güler geçerdik."



GÜNDE 30 BİN KİŞİYE HİZMET...

Bin 300 yatak, 210 yoğun bakım yatağı, ve 51 ameliyathane bulunan hastanede bütün odalar tek kişilik ve banyolu. Ayrıca içinde refakatçi, çalışma oturma odası ve mutfak bulunan süit odalar var.

5 bin personel ile günlük 30 bin kişiye kadar hizmet verilecek.

4 bin araçlık otopark kapasitesi var ve ücretsiz vale hizmeti verilecek.

18 milyon saat çalışmayla ve 400 milyon euro yatırımla inşa edildi ve ölümlü iş kazası olmadı.

Yoğun bakımda Kuran-ı Kerim okumak için özel bölüm yapıldı.