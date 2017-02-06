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’da operasyonu 105 gözaltı

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 08:48 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 08:49
Bursa’da DEAŞ operasyonu 105 gözaltı
Bursa’da DEAŞ operasyonu 105 gözaltı

'da terör örgütüne karşı başlatılan 5 ilçede 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğu yabancı uyruklu 105 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütüne yönelik Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 46 Türk, 1 Rus, 3 Azeri, 4 Türkmen ve 51 Suriyeli olmak üzere 105 şüphelinin gözaltına alındığı bu kişilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarına başlandığı bildirildi.