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, Sofuoğlu ailesini kabul etti!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 22:15 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti!

Recep Tayyip , Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi ve ailesini kabul etti.

, sosyal medya hesabı Instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in Recep Tayyip ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü.