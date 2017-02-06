DEAŞ’a büyük operasyon

Sınır ötesinde darbe yiyen DEAŞ’a, yurtiçinde de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yüzlerce polisin katıldığı eşzamanlı operasyonlarda, 20 ilde 538 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab bölgesinde büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt genelinde de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ankara, İstanbul, Adıyaman, Samsun, Gaziantep, Manisa'nın da aralarında olduğu çok sayıda kentte yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İzmir'deki operasyonda şüphelilerin evinden Fetullah Gülen'e ait kitaplar el e geçirildi. URFA'DA 150 GÖZALTI

Şanlıurfa: Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere düzenlenen operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 150 Suriyeli gözaltına alındı. Otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

Ankara: Altındağ, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep: 51 adrese düzenlene operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel doküman belge ve bilgisayara el konuldu.

Bursa: Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Konya: Şafak vakti 80 adrese düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 37 örgüt üyesinin ise Suriye'de olduğu tespit edildi.

Hatay: Merkez ve ilçelerdeki operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul: Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 24 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir: 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, Fetullah Gülen'e ait kitaplar, bir av tüfeği ve bir tabanca da ele geçirildi. Suriye uyruklu E.A.'nın, irtibat halinde olduğu örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı bildirildi.



SINIRDIŞI EDİLDİLER

Çorum: 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli: 18 şüpheli gözaltına aldı. 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi.

Elazığ: 16 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli aranıyor. Diğer taraftan Antalya'da 10, Muğla'da 3, Van'da 8, Malatya'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman: Merkez ile Kahta, Besni, Gölbaşı ilçelerinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl: 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır: 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir: Terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adana: 53 adrese düzenlenen operasyonlarda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 25 şüpheli gözaltına alındı.



Mehmet YILDIRIM-Halit TURAN-Tuna ÇAM-Yaser ÇAPAROĞLU-Emir SOMER-Murat KARAMAN-Abbas ÇAKAR-Vedat YİTİK-Metin HARIKÇI-Rıdvan UYSAL-Ömer ŞANLI