Elazığ'da FETÖ operasyonu: 22 polis tutuklandı!

Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 eski emniyet personelinden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ soruşturmasında daha önce ihraç edilen emniyet personeline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 22'sinin tutuklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir oldukları için kamu görevinden ihraç edilen ve aralarında Bylock kullanıcıları da bulunan eski 35 emniyet mensubuna yönelik 26 Ocak 2017 tarihinde yapılan eşzamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheli 6 Şubat 2017 tarihinde adliyeye sevk edilmiş olup çıkarıldıkları mahkemece 8'i rütbeli 22 şahıs tutuklanmış, 3'ü rütbeli 11 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.