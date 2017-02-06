FETÖ avukatlarına 22 tutuklama...

FETÖ/PDY davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliden 22'si, FETÖ'nün avukatlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 22 kişi tutuklandı.

ÇOĞUNDA BYLOCK ÇIKTI

Tutuklanan avukatlar arasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Tahşiyecilere kumpas davası tutuklu sanıkları eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün avukatı Sıddık Filiz, Hidayet Karaca'nın avukatlığını yapan Doğan Akkurt ile Fetullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen de yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına çıktıkları belirlenen Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak ile eski emniyet müdürlerinin avukatları Ömer Turanlı, Kemal Şimşek, Yusuf Danyal Kılıçalp, Cemalettin Mutlu, Hüseyin Ataol, Fikret Duran ve Fatih Nadi Doğan ise firari şüpheli olarak aranıyor. Tutuklanan ve haklarında yakalama emri çıkarılan birçok avukatta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit edildi

HÂKİM AYARLADILAR

Soruşturmada, bazı avukatların "tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesini sağlamak için kimi hâkim ve savcıları ayarladıkları, bu işlemler için yüklü miktarda para aldıkları ve FETÖ lehine mahkemelerden karar aldırdıkları" iddialarının araştırıldığı, şüpheli avukatlardan bazılarının da örgüt üyesi polislere avukat temin etme organizasyonundan sorumlu olduğu ifade edildi. Bu arada İstanbul-Şişli'deki bir avukatlık ofisinde yapılan arama sonucunda ele geçirilen bir kamyon belgenin incelemesi devam ediyor. Büro ortakları avukatlar Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın yurtdışına kaçtığı dile getirildi.