FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına dava

Fethullahçı Terör Örgütü’nün İstanbul’daki cezaevlerinde gerçekleştirdiği yapılanmaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan 3 şüpheli muhtelif cezaevlerinde 2. müdür olarak görev yapıyor.

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki cezaevinlerinde gerçekleştirdiği yapılanmaya ilişkin soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 49 şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 3 şüphelinin Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü olarak görev yaptığı, 1 şüphelinin Ceza İnfaz Kurumu İdare Memuru olarak görev yaptığı, 2 şüphelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, şüphelilerin ceza infaz kurumları izleme kurullarında görev aldıkları, 4 şüphelinin sosyolog, psikolog ve öğretmen olarak görev yaptığı, 39 şüphelinin ise Ceza İnfaz Kurumlarında infaz ve koruma memuru, şoför ve cezaevi katibi olarak görev yaptıkları kaydedildi.



49 şüpheliden 45'i hakkında tutuklu olarak iddianame düzenlenirken 4 şüpheliden 1 tanesinin etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle, diğer 3 şüphelinin ise şahsi durumları nedeni ile tutuksuz olarak değerlendirildiği öğrenildi.



Şüphelilerden 43'ünün FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirtildi.Başsavcı Vekili tarafından onaylanan İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.