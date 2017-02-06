Gri listedeki terörist yakalandı!

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve gri listede bulunan terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Şubat 2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın ilimiz Yüksekova ilçe merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.