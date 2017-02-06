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deki yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 20:06 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 20:22
Gri listedeki terörist yakalandı!
Gri listedeki terörist yakalandı!

'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve de bulunan yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Şubat 2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının aranan ler listesinde 'gri' kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın ilimiz ilçe merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.