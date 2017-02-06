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AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 05:38 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 05:42
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu

ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nden hareket eden ekipler, başta olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Zırhlı araçlarla sokakların giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.

Ekiplerce adreslerde arama yapılırken, gözaltılar konusunda bilgi verilmedi.