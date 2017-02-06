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İstanbul'da u

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 06:49 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 07:42
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütü PKK'ya yönelik düzenlendi.

Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nden hareket eden ekipler, başta Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirdi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Zırhlı araçlarla sokakların giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.

Ekiplerce adreslerde arama yapılırken, gözaltılar konusunda bilgi verilmedi.