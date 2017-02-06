İTÜ’deki 28 akademisyene FETÖ’den tutuklama talebi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 28 akademisyen hakkında tutuklama talep edildi.

FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis 32 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan şüphelilerden 28'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edilirken 5'i hakkında adli kontrol istendi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

23'Ü BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Şüpheli akademisyenlerden 23'ünün örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ AKADEMİSYENLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Şüpheli akademisyenlerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılıyor.

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