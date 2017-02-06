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’nun aşağıladığı lara işi düştü!

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 14:50
Kılıçdaroğlu’nun aşağıladığı muhtarlara işi düştü!
Kılıçdaroğlu’nun aşağıladığı muhtarlara işi düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın larla yaptığı toplantılarla alay eden, BM’deki konuşmasını da muhtarlar toplantısına göndermede bulunarak eleştiren Genel Başkanı Kemal ’nun referandum için muhtarlara işi düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ların Külliye'de ağırlandığı toplantıları küçümseyen ve alay eden Genel Başkanı Kemal referandum için başlattığı 'HAYIR' kampanyasına destek bulmak için seçilmiş muhtarlardan yardım istemeye karar verdi.

"MUHTARLARA GİDECEKSİNİZ"

Partisinin il başkanlarını Ankara'da toplayan Kılıçdaroğlu burada daha önce aşağıladığı muhtarların kapısının çalınması talimatını verdi. Toplantıda kapı kapı dolaşılmasını isteyen Kılıçdaroğlu "Ev ev gezeceksiniz. Muhtarlara anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "O konuşurken utandım. Dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor, belli değil" demişti.

MAHMUT ÖVÜR: SON ANA KADAR VESAYETİ SAVUNURSANIZ OLACAĞI BUDUR

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sabah yazarı Mahmut Övür "Vesayeti sivil siyasete, demokrasiye tercih eder, seçilmişleri aşağılarsanız bir gün bunların tamamına ihtiyaç duyar ve bu duruma düşersiniz. Şimdi CHP muhtarların karşısına dikilip ne söyleyecek? Ne söylese dikkate alınır? Bazı şeyler geç de olsa fayda verir. Ama ben bu kez öyle olmayacağını düşünüyorum. Eğer siz, sonuçların arzu ettiğiniz gibi olmayacağı belli olduktan sonra böyle bir adım atıyorsanız; muhatabınız sizi samimi bulmazsa buna kızmaya hakkınız yok."

Kaynak: Sabah