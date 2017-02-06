Kılıçdaroğlu’nun aşağıladığı muhtarlara işi düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla yaptığı toplantılarla alay eden, BM’deki konuşmasını da muhtarlar toplantısına göndermede bulunarak eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandum için muhtarlara işi düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarların Külliye'de ağırlandığı toplantıları küçümseyen ve alay eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum için başlattığı 'HAYIR' kampanyasına destek bulmak için seçilmiş muhtarlardan yardım istemeye karar verdi.

"MUHTARLARA GİDECEKSİNİZ"

Partisinin il başkanlarını Ankara'da toplayan Kılıçdaroğlu burada daha önce aşağıladığı muhtarların kapısının çalınması talimatını verdi. Toplantıda kapı kapı dolaşılmasını isteyen Kılıçdaroğlu "Ev ev gezeceksiniz. Muhtarlara anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "O konuşurken utandım. Dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor, belli değil" demişti.

MAHMUT ÖVÜR: SON ANA KADAR VESAYETİ SAVUNURSANIZ OLACAĞI BUDUR

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sabah yazarı Mahmut Övür "Vesayeti sivil siyasete, demokrasiye tercih eder, seçilmişleri aşağılarsanız bir gün bunların tamamına ihtiyaç duyar ve bu duruma düşersiniz. Şimdi CHP muhtarların karşısına dikilip ne söyleyecek? Ne söylese dikkate alınır? Bazı şeyler geç de olsa fayda verir. Ama ben bu kez öyle olmayacağını düşünüyorum. Eğer siz, sonuçların arzu ettiğiniz gibi olmayacağı belli olduktan sonra böyle bir adım atıyorsanız; muhatabınız sizi samimi bulmazsa buna kızmaya hakkınız yok."

Kaynak: Sabah